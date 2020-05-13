***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
13.05.2020 14:34
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
H. Ersin Özince(Başkan),Mahmut Magemizoğlu(Başkan Yardımcısı), Yavuz Canevi(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Ahmet Hakan Ünal(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye), Ozan Uyar(Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844702
BIST
14:20100.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 689,95
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:206,9851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9775
14:207,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6015
En Düşük
7,5722
14:20383,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 383,29
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GYHOL
|29,80
|73.611.300
|% -7,57
|
|GEDIK
|19,30
|7.466.285
|% -7,03
|
|ASELS
|28,80
|1.443.851.622
|% 5,03
|
|ECILC
|5,86
|483.108.961
|% 8,12
|
|ISFIN
|3,90
|460.816.164
|% 4,56
|
|THYAO
|10,71
|427.027.156
|% 0,66
|
|GARAN
|7,96
|337.676.205
|% 0,63
|
|ISFIN
|3,90
|460.816.164
|% 4,56
|
|EKGYO
|1,31
|149.775.570
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|222.850.961
|% 0,92
|
|ODAS
|1,88
|184.568.590
|% 2,17
|
|ECILC
|5,86
|483.108.961
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6056
|% 0,12
|
|Frank
|7,1815
|7,2248
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|4,27
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|-3,60
|
|Tam
|2.538
|2.572
|-3,80
|
|Yarım
|1.239
|1.257
|-1,90
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|-0,06
|