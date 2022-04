***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Bahattin Özarslantürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ece Börü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özen Çaylı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Bahattin Özarslantürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Celal Caner Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mithat Rende Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ece Börü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Celal Caner Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Meral Murathan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hasan Hepkaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)