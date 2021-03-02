***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı40 görüşme, 4 tele-konferans1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821800Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttp://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Bagis_ve_Yardim_Politikasi.pdfBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425782Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiDenetçiler, Banka çalışanları, kurumsal yönetim derecelendirme şirketi temsilcileri1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 47,231.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Kar_Dağıtım_Politikası_2019.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metnihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821807Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832393Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı26/03/2020 0 % 75 % 0 % 100 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul 11 235 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832387İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/komitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/komitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/komitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/komiteler (Söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/komiteler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıStrateji, Performans ve Öngörüler / Finansal SermayeKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttp://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKB_Ucretlendirme_Politikasi.pdfFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim ve Risk YönetimiBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 49 2Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 4 4Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 1Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 50 % 17 3 3Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi % 75 % 25 1 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYapılmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiH. Ersin Özince(Başkan), Mahmut Magemizoğlu(Başkan Yrd.), Ece Börü(Genel Müdür ve Üye), Yavuz Canevi(Üye), Bahattin Özarslantürk(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Ozan Uyar(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih(Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı22Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Denetim Komitesi RaporuYönetim kurulu başkanının adıH. Ersin Özinceİcra başkanı / genel müdürün adıEce BörüYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBankamızın da içinde yer aldığı İş Grubu şirketleri için bir poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştırKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttp://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kadin-yonetim-kurulu-uyesi-politikasiKadın üyelerin sayısı ve oranı3, %27Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHakkı Ersin Özince İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/05/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mahmut Magemizoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/05/2020 Denetim Komitesi Başkanı Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ece Börü İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/08/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Yavuz Canevi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/04/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Bahattin Özarslantürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/08/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mithat Rende İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/04/2017 2018 Faaliyet Raporu Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Zeynep Hansu Uçar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/12/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ozan Uyar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/05/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Abdi Serdar Üstünsalih İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/06/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Gamze Yalçın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/04/2019 Denetim Komitesi Üyesi Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hüseyin Yalçın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/performans-odul-ve-ucretlendirmeÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu BaşkanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriinfo@tskb.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıhttps://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/insan-kaynaklari-ve-kariyerÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBanka'da oluşturulan farklı platformlar ve düzenlenen anketler aracılığı ile çalışan geribildirimleri alınmaktadır. Ayrıca, her departmandan bir çalışanın yer aldığı "İK Temsilcisi" uygulaması bulunmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/insan-kaynaklari-ve-kariyerPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttp://www.tskb.com.tr/tr/tskb-de-kariyer/insan-kaynaklari-ve-kariyerİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttp://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler-ve-politikalarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.tskb.com.tr/tr/surdurulebilir-bankacilik/tskb-de-surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlariİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerhttp://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdfİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttp://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttp://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/ortaklik-yapisiKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Mevcut bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlık beyanı 2018 Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim ve Risk Yönetimic) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim ve Risk Yönetimiç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıStrateji, Performans, Öngörüler / Dış Faktörlerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFinansal Tablolar ve Dipnotlare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıStrateji, Performans, Öngörüler/Sermaye Öğeleri/İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermayeİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2020 yılı içerisinde 13 adet fiziki Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenmiştir. 2 toplantı fiziki olarak, 11 toplantı pandemi koşulları sebebiyle üyelerin bir kısmının elektronik ortamda katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 97Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Risk YönetimiÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırSınırlama yoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim ve Risk YönetimiKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/363707Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mahmut Magemizoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Gamze Yalçın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özen Çaylı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mithat Rende Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ozan Uyar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ece Börü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Meral Murathan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hasan Hepkaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Mahmut Magemizoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Ece Börü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Bahattin Özarslantürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Ozan Uyar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914648BIST