***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
19.06.2020 11:50
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/06/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/06/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/10/2019
Açıklama
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 19.06.2019 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 19.06.2020 tarihinde sona ereceğinden, adı geçen Şirket ile Bankamız arasında yenileme sözleşmesi yapılmış olup, Sözleşme 19.06.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851983
BIST
12:04113.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.069,45
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
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114.338
En Düşük
113.190
12:046,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,8790
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|Önceki Kapanış
|: 6,8810
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6,8607
En Düşük
6,8469
12:047,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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7,6986
En Düşük
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12:04381,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 381,47
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|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,69
|1.097.927.381
|% 9,00
|
|DAGI
|5,67
|26.386.813
|% 8,21
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.563.034
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.915.164
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|25.757.081
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.926.755.879
|% 1,64
|
|TCELL
|17,69
|1.097.927.381
|% 9,00
|
|GARAN
|8,18
|473.381.993
|% 0,62
|
|ASELS
|32,44
|470.523.247
|% -0,49
|
|TKFEN
|17,26
|415.945.814
|% 5,24
|
|KRDMD
|3,09
|1.926.755.879
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,87
|278.089.451
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|163.495.413
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|211.919.775
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|349.294.051
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4865
|8,5291
|% -0,06
|
|Frank
|7,1827
|7,2260
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|6,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,90
|
|Tam
|2.545
|2.559
|8,00
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,90
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,87
|0,03
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|B. Petrol
|42,70
|42,70
|1,19
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