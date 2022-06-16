***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.06.2022 18:29
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/10/2021
Açıklama
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 18.06.2021 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 18.06.2022 tarihinde sona ereceğinden, adı geçen Şirket ile Bankamız arasında yenileme sözleşmesi yapılmış olup, Sözleşme 16.06.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037777
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
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|Önceki Kapanış
|: 2.531
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2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3128
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,3100
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|Önceki Kapanış
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17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 18,0800
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|Önceki Kapanış
|: 18,0300
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18,2666
En Düşük
17,9707
18:051.026,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.026,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.027,18
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3013
|17,3128
|% 0,44
|
|Euro
|18,2242
|18,2666
|% 1,37
|
|Sterlin
|21,2631
|21,3697
|% 1,72
|
|Frank
|17,8049
|17,9122
|% 3,18
|
|Riyal
|4,5982
|4,6213
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|11,35
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|10,26
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.795
|6.917
|46,00
|
|Yarım
|3.336
|3.383
|22,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.691
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,10
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,43
|