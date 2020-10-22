***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2020 16:08
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 22.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4305 sayılı yazısı ile Bankamız payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Bankamız nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883060
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1252
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1250
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
18:05485,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,26
|Açılış
|: 485,75
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9379
|% 1,60
|
|Euro
|9,3842
|9,3891
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,3559
|10,4078
|% 1,13
|
|Frank
|8,7130
|8,7654
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-21,14
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLGYO
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 609 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 23, 219.00 milyon TL de
-
17:57INFO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 557 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 145 adet işlem
-
17:54YKBNK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem