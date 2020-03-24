***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızla 26.03.2020 tarihinde düzenleneceği duyurulan Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinde Koronavirüs kaynaklı bir erteleme olmayacağını, öte yandan fiziken katılım sağlamak istemeyen hissedarlarımızın toplantıya elektronik ortamda katılabileceklerini hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831695BIST