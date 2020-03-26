***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun26.03.2020 tarihli toplantısında Esas Sözleşmemiz çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Hakkı Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sayın Mehmet Şencan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832395BIST