***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 17:15
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun
26.03.2020 tarihli toplantısında Esas Sözleşmemiz çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Hakkı Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sayın Mehmet Şencan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832395
BIST
17:3391.777
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 2.713,74
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.804
En Düşük
88.481
17:336,4032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:337,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1034
En Düşük
6,9707
17:33336,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,59
|Açılış
|: 336,36
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.363.203
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.444.324
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.812.025
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|78.275.830
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.692.069
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.735.889
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.303.503.798
|% 4,33
|
|GARAN
|7,87
|888.481.232
|% 4,93
|
|YKBNK
|1,95
|365.119.984
|% 4,28
|
|IPEKE
|7,81
|268.069.312
|% 8,47
|
|HALKB
|5,03
|244.088.047
|% 1,82
|
|YKBNK
|1,95
|365.119.984
|% 4,28
|
|IHLGM
|0,84
|132.260.016
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.303.503.798
|% 4,33
|
|ODAS
|1,31
|138.015.809
|% 4,80
|
|KRDMD
|1,96
|186.747.157
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6707
|7,7092
|% 0,86
|
|Frank
|6,5818
|6,6214
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6998
|1,7083
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.633
|14,31
|
|Altın Gr.
|337
|337
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|0,05
|
Seans Raporu
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17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2939, 31 artarak (% 2.76 ) 109, 544
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17:42BNTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 660, 397 adet işlem
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17:41DGGYO
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 060 adet işlem