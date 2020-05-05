***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 18:58
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Şencan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Yücel görevlerinden istifaen ayrılmıştır. Bankamızın 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Mahmut Magemizoğlu ve Sayın Ozan Uyar'ın seçilmelerine ve Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842819
BIST
18:0598.738
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7831
|8,8272
|% 0,52
|
|Frank
|7,2528
|7,2965
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8809
|1,8904
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.705
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|14,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
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|B. Petrol
|30,62
|30,62
|3,42
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem