***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Şencan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Yücel görevlerinden istifaen ayrılmıştır. Bankamızın 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Mahmut Magemizoğlu ve Sayın Ozan Uyar'ın seçilmelerine ve Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842819BIST