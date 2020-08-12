***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 12.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bankacılık Kanunu gereğince gerekli yasal başvuru ve izinlerin tamamlanmasını takiben, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Sayın Ece Börü'nün Bankamız Genel Müdürü olarak atanmasına, Sayın Ece Börü'nün Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868434BIST