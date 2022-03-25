***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Genel Müdürü ve Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi Sayın Ece Börü, 06.04.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza iletmiş olup, Yönetim Kurulumuzca, Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Sayın Murat Bilgiç'in atanmasına ve bu kapsamda gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına, Sayın Murat Bilgiç'in Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013080BIST