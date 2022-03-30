***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 18:22
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut Magemizoğlu 30.03.2022 tarihinde görevinden istifaen ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014151
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0803
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1799
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05912,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 13,13
|Açılış
|: 912,48
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,96
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.029.494
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.312
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|165.903.785
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.220.144
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.162
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.325.215
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.126.039
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.400.216
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.291.404.233
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.149.065.489
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.885.895.900
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.585.367.423
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.394.588.868
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.585.367.423
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|546.531.824
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|499.565.297
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|211.876.735
|% 1,77
|
|GARAN
|12,19
|2.149.065.489
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6453
|14,6530
|% 0,55
|
|Euro
|16,3571
|16,3652
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,2271
|19,3236
|% 1,08
|
|Frank
|15,8139
|15,9092
|% 1,44
|
|Riyal
|3,8921
|3,9116
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|18,05
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,32
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB