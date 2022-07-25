***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 90,000,000 Euro ve 17,500,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 25 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047650BIST