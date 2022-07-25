***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 22:15
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 90,000,000 Euro ve 17,500,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 25 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047650
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0863
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,0982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1030
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,28
|Açılış
|: 986,55
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8441
|17,8584
|% 0,49
|
|Euro
|18,0594
|18,0982
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,4122
|21,5195
|% 0,26
|
|Frank
|18,4750
|18,5863
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7386
|4,7623
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,21
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.640
|6.714
|-2,00
|
|Yarım
|3.236
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,03
|