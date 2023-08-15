***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAziziye Mahallesi Piyade sokak N3-B7 Çankaya / Ankara adresinde faaliyet gösteren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi-Ankara Şubemiz, iş sürekliliği kapsamında "Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, A Dış Kapı N9A İç Kapı N 517 Çankaya-Ankara" adresine taşınmış olup 15.08.2023 tarihinde yeni adresinde faaliyetlerine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185782BIST