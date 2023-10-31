***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 18:48
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Eylül 2023 tarihli BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
Söz konusu sunuma https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar adresinden de ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212659
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0946
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0082
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.806,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.806,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3163
|28,3342
|% 0,33
|
|Euro
|29,9828
|30,0061
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2930
|34,4649
|% 0,02
|
|Frank
|31,0114
|31,1982
|% -0,62
|
|Riyal
|7,5228
|7,5606
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,89
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.915
|11.998
|-68,00
|
|Yarım
|5.976
|6.024
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.979
|3.012
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,83
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında