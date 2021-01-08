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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 07:25



***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışına İhraç Edilecek Tahvil Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.01.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826

Ek Açıklamalar
07.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 14 Ocak 2026 olan sabit faizli 5 yıl vadeli Sürdürülebilir Tahvilin kupon oranı % 5.875 olarak belirlenmiştir. Temin edilen fon kapsamında, TSKB Sürdürülebilir Finans Çerçevesine uygun sürdürülebilir projeler finanse edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898003


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