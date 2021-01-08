***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2021 07:25
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışına İhraç Edilecek Tahvil Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.01.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Ek Açıklamalar
07.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350 milyon ABD doları, itfa tarihi 14 Ocak 2026 olan sabit faizli 5 yıl vadeli Sürdürülebilir Tahvilin kupon oranı % 5.875 olarak belirlenmiştir. Temin edilen fon kapsamında, TSKB Sürdürülebilir Finans Çerçevesine uygun sürdürülebilir projeler finanse edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898003
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3517
En Düşük
7,3126
18:059,0012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0292
En Düşük
8,9766
18:05449,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,34
|Açılış
|: 449,69
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
449,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3166
|7,3239
|% -0,33
|
|Euro
|8,9746
|8,9883
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9219
|9,9716
|% -0,13
|
|Frank
|8,2522
|8,3019
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,27
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|54,52
|54,52
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem