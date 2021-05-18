***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Eurobond Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.05.2021Vade (Gün Sayısı) 1.826ISIN Kodu XS1412393172Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2016 Evet2 18.05.2017 Evet3 18.11.2017 Evet4 18.05.2018 Evet5 18.11.2018 Evet6 18.05.2019 Evet7 18.11.2019 Evet8 18.05.2020 Evet9 18.11.2020 Evet10 18.05.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarIlgi: 03.04.2015 - 20.04.2016 - 09.05.2016 - 12.05.2016 ve 18.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 18.05.2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 300.000.000 ABD Doları nominal değerli XS1412393172 ISIN kodlu yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanına yönelik Eurobond'un 18.05.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup onuncu kupon ödemesi ve anapara ihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936859BIST