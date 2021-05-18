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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.05.2021 21:38



***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.826
ISIN Kodu XS1412393172
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2016 Evet
2 18.05.2017 Evet
3 18.11.2017 Evet
4 18.05.2018 Evet
5 18.11.2018 Evet
6 18.05.2019 Evet
7 18.11.2019 Evet
8 18.05.2020 Evet
9 18.11.2020 Evet
10 18.05.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Ilgi: 03.04.2015 - 20.04.2016 - 09.05.2016 - 12.05.2016 ve 18.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 18.05.2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 300.000.000 ABD Doları nominal değerli XS1412393172 ISIN kodlu yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanına yönelik Eurobond'un 18.05.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup onuncu kupon ödemesi ve anapara i



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936859


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TMPOL 16,26 4.940.005 % 0,00  
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Sterlin 11,8437 11,9031 % 0,22  
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Riyal 2,2370 2,2482 % 0,71  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 -0,41  
Altın Gr. 506 506 3,76  
Cumhuriyet 3.314 3.364 9,00  
Tam 3.320 3.408 36,17  
Yarım 1.605 1.648 17,50  
Çeyrek 805 824 8,75  
Gümüş.Ons 27,69 27,73 -0,03  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,00  
B. Petrol 66,66 66,66 0,01  
Seans Raporu 18:05
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