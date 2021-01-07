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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2021 12:46



***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 500000000 USD Yurtdışı 26.01.2017 26.01.2018 Yurtdışı Satış -
Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 06.12.1017 06.12.2018 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 400000000 USD Yurtdışı 27.12.2018 27.12.2019 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 600000000 USD Yurtdışı 25.07.2019 25.07.2020 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 17.09.2020 17.09.2021 Yurtdışı Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ASLI ZERRİN HANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HAKAN AYGEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BURÇ BOZTUNÇ MÜDÜR
AZİME ASLI SERT YÖNETİCİ
AYTUĞ ÖZTÜRK YÖNETİCİ
BERRAK ÇELİK YÖNETİCİ
DUYGU YAPICIOĞLU YÖNETİCİ
ELİF KAYGUSUZ YÖNETİCİ
ALP ZÜNBÜLKÖK YÖNETİCİ
İNCİLAY DOĞANÇAY YÖNETİCİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897705


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler15:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 18,59 10.726.248 % 10,00  
JANTS 485,40 121.886.694 % 9,99  
KSTUR 159,70 355.871 % 9,99  
SUMAS 74,90 1.598.441 % 9,99  
EUHOL 3,64 82.390.448 % 9,97  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Dolar 7,3157 7,3221 % 0,22  
Euro 8,9865 8,9969 % -0,13  
Sterlin 9,9066 9,9563 % -0,09  
Frank 8,2480 8,2977 % -0,42  
Riyal 1,9437 1,9534 % 0,08  
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15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 -0,58  
Altın Gr. 451 451 -0,14  
Cumhuriyet 2.986 3.031 -44,00  
Tam 2.968 3.043 -49,81  
Yarım 1.435 1.472 -24,10  
Çeyrek 720 736 -12,04  
Gümüş.Ons 27,14 27,18 -0,11  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,02  
B. Petrol 54,26 54,26 -0,04  
Seans Raporu 15:33
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