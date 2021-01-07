***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil ve/veya Bono 500000000 USD Yurtdışı 26.01.2017 26.01.2018 Yurtdışı Satış -Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 06.12.1017 06.12.2018 Yurtdışı SatışTahvil ve/veya Bono 400000000 USD Yurtdışı 27.12.2018 27.12.2019 Yurtdışı SatışTahvil ve/veya Bono 600000000 USD Yurtdışı 25.07.2019 25.07.2020 Yurtdışı SatışTahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 17.09.2020 17.09.2021 Yurtdışı SatışYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviASLI ZERRİN HANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISIHAKAN AYGEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBURÇ BOZTUNÇ MÜDÜRAZİME ASLI SERT YÖNETİCİAYTUĞ ÖZTÜRK YÖNETİCİBERRAK ÇELİK YÖNETİCİDUYGU YAPICIOĞLU YÖNETİCİELİF KAYGUSUZ YÖNETİCİALP ZÜNBÜLKÖK YÖNETİCİİNCİLAY DOĞANÇAY YÖNETİCİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897705BIST