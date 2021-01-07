***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2021 12:46
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 500000000 USD Yurtdışı 26.01.2017 26.01.2018 Yurtdışı Satış -
Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 06.12.1017 06.12.2018 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 400000000 USD Yurtdışı 27.12.2018 27.12.2019 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 600000000 USD Yurtdışı 25.07.2019 25.07.2020 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 17.09.2020 17.09.2021 Yurtdışı Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ASLI ZERRİN HANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HAKAN AYGEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BURÇ BOZTUNÇ MÜDÜR
AZİME ASLI SERT YÖNETİCİ
AYTUĞ ÖZTÜRK YÖNETİCİ
BERRAK ÇELİK YÖNETİCİ
DUYGU YAPICIOĞLU YÖNETİCİ
ELİF KAYGUSUZ YÖNETİCİ
ALP ZÜNBÜLKÖK YÖNETİCİ
İNCİLAY DOĞANÇAY YÖNETİCİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897705
BIST
15:351.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:357,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:358,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:35450,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 450,84
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:33
|TGSAS
|18,59
|10.726.248
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.886.694
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|1.598.441
|% 9,99
|
|EUHOL
|3,64
|82.390.448
|% 9,97
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|MARKA
|6,49
|6.887.624
|% -4,28
|
|PSDTC
|25,22
|75.315.726
|% -3,81
|
|PSDTC
|25,22
|75.315.726
|% -3,81
|
|PSDTC
|25,22
|75.315.726
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,60
|3.296.872.051
|% 9,70
|
|GARAN
|10,47
|1.156.209.631
|% 0,58
|
|ASELS
|18,96
|1.012.899.458
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,48
|838.383.739
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,39
|779.741.235
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.296.872.051
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|506.085.277
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|459.118.008
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,39
|779.741.235
|% 4,63
|
|TSKB
|1,84
|372.030.289
|% 2,22
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3157
|7,3221
|% 0,22
|
|Euro
|8,9865
|8,9969
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9066
|9,9563
|% -0,09
|
|Frank
|8,2480
|8,2977
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% 0,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,58
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-49,81
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-24,10
|
|Çeyrek
|720
|736
|-12,04
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,26
|54,26
|-0,04
|