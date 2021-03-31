***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Bağımsız Üye Değil -MAHMUT MAGEMİZOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Revizyon Komitesi BaşkanıECE BÖRÜ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilir Komitesi ÜyesiBAHATTİN ÖZARSLANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi ÜyesiMİTHAT RENDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil 2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2019 İcrada Görevli Değil 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilGAMZE YALÇIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıHÜSEYİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilCENGİZ YAVİLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilOZAN UYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerADNAN BALİ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı VakfıMAHMUT MAGEMİZOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür BaşdanışmanıECE BÖRÜ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bankacı 08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu BaşkanıBAHATTİN ÖZARSLANTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi MüdürüMİTHAT RENDE Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiZEYNEP HANSU UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu ÜyesiGAMZE YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan VekiliHÜSEYİN YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi BankacıCENGİZ YAVİLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan YardımcısıOZAN UYAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922450BIST