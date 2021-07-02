***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGizem Pamukçuoğlu Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.07.2021 0.212.334.52.58 erarslang@tskb.com.trKorhan Aklar Hukuk İşleri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.50.92 aklark@tskb.com.tr - -Özen Çaylı Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.52.49 halilogluo@tskb.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 701337 - 204985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945878BIST