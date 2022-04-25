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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2022 10:05
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil 2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Bağımsız Üye Değil -
ECE BÖRÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil 08/2020-04/2022 Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
MURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli 04/2022 - Genel Müdür Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü Bağımsız Üye Kredi Revizyon Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
MİTHAT RENDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2019 İcrada Görevli Değil 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
GAMZE YALÇIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
HÜSEYİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
CENGİZ YAVİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Trakya Yatırım Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
CELAL CANER YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
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Altın Gr. 911 911 -4,64  
Cumhuriyet 6.100 6.192 -32,00  
Tam 6.072 6.223 -6,93  
Yarım 2.935 3.010 -3,35  
Çeyrek 1.472 1.505 -1,68  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,34  
Gümüş Gr. 11,28 11,29 -0,17  
B. Petrol 102 102 -3,77  
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