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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2024 22:21
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Diğer Finansman 63500000 60821018 TRY 95,78 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 650000000 576.785.093,807 TRY 88,74 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Diğer Finansman 1500000 1499980 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Diğer Finansman 15476226 1555200 TRY 10,05 İştirak
İş Faktoring A.Ş. Diğer Finansman 150000000 32625000 TRY 21,75 İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş. Diğer Finansman 695302645 204.850.378,33 TRY 29,46 İştirak
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 74652480 12442080 TRY 16,67 İştirak
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Finansman 1757500 313316 TRY 17,83 İştirak
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Diğer Finansman 6478899 6478899 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266776


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PATEK 117,70 665.562.144 % 10,00  
VESTL 90,20 3.349.418.391 % 10,00  
ODINE 77,65 1.499.589.535 % 9,99  
YAYLA 22,02 20.048.281 % 9,99  
KSTUR 6.797,50 12.187.918 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9279 31,9343 % -0,35  
Euro 34,6109 34,6386 % 0,26  
Sterlin 40,2982 40,5002 % -0,64  
Frank 35,2705 35,4473 % -0,68  
Riyal 8,4952 8,5378 % -1,18  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,04 27,08 % 0,66  
Platin 938,96 940,03 % 0,66  
Paladyum 1.018,31 1.023,63 % 0,66  
Brent Pet. 89,41 89,41 % 0,66  
Altın Ons 2.296,44 2.296,80 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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