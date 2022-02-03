***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.02.2022 18:40
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/02/2022
Karar Sayısı
2510
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999325
BIST
17:261.953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,51
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
17:2613,5462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0235
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
17:2615,5073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0220
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
17:26784,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -3,48
|Açılış
|: 784,36
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler17:24
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.488.377
|% 9,99
|
|HURGZ
|2,21
|58.824.080
|% 9,95
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.307.097
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KLGYO
|1,63
|32.310.738
|% -6,32
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,76
|87.154.036
|% -6,15
|
|THYAO
|26,88
|2.167.301.895
|% -0,52
|
|YKBNK
|4,09
|1.722.810.563
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,14
|1.261.863.071
|% -0,80
|
|SASA
|47,18
|783.357.512
|% 1,77
|
|TOASO
|83,25
|777.578.421
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,09
|1.722.810.563
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,36
|318.565.039
|% -0,84
|
|KRDMD
|11,14
|1.261.863.071
|% -0,80
|
|TSKB
|1,53
|160.159.142
|% -1,92
|
|ODAS
|1,31
|136.234.176
|% -1,50
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5369
|13,5451
|% -0,18
|
|Euro
|15,4851
|15,4959
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,2688
|18,3604
|% -0,63
|
|Frank
|14,6016
|14,6896
|% -0,43
|
|Riyal
|3,5995
|3,6176
|% -0,16
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-4,54
|
|Altın Gr.
|784
|785
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.185
|5.320
|-8,41
|
|Yarım
|2.506
|2.573
|-4,07
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|1,52
|
Seans Raporu
17:24
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