***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.08.2022 18:16
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2530
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30 Haziran 2022 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050518
BIST
10:202.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,78
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.667
En Düşük
2.657
10:2017,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0718
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9576
En Düşük
17,8517
10:2018,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:201.022,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.023,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,67
|20.238.079
|% 7,97
|
|ASUZU
|262,40
|37.180.053
|% -9,98
|
|YAYLA
|5,07
|2.763.297
|% -9,95
|
|TATGD
|17,21
|24.774.154
|% -8,46
|
|IMASM
|65,00
|16.321.188
|% -7,21
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|THYAO
|52,00
|821.369.370
|% 0,97
|
|SISE
|22,92
|488.826.469
|% -0,78
|
|SASA
|47,20
|317.434.042
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,16
|197.027.953
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,23
|179.895.939
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,16
|197.027.953
|% 0,64
|
|TSKB
|2,68
|145.720.939
|% 1,90
|
|ODAS
|3,89
|135.853.325
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|119.436.359
|% -0,21
|
|KRPLS
|6,62
|160.847.532
|% 6,60
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9496
|17,9576
|% 0,40
|
|Euro
|18,3609
|18,3787
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,8523
|21,9619
|% -0,06
|
|Frank
|18,7864
|18,8995
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,27
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.828
|6.884
|1,00
|
|Yarım
|3.327
|3.366
|1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,46
|