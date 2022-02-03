***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.02.2022 18:51
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/02/2022
Karar Sayısı
2510
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999335
BIST
10:021.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.970
10:0213,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0186
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:0215,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:02790,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,27
|Açılış
|: 789,87
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,34
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler10:00
|TETMT
|333,60
|155.458
|% 4,81
|
|SUMAS
|78,05
|12.488
|% 3,65
|
|PKENT
|382,10
|708.796
|% 3,49
|
|BRSAN
|26,56
|907.954
|% 3,35
|
|OZGYO
|2,33
|1.059.104
|% 3,10
|
|ORCAY
|51,55
|2.980.106
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|RAYSG
|11,16
|23.860
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|KZBGY
|41,82
|38.027.335
|% 0,00
|
|MAVI
|66,75
|37.285.299
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|32.225.935
|% 0,74
|
|LINK
|37,34
|31.935.671
|% 0,38
|
|MAGEN
|9,60
|30.730.090
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,11
|32.225.935
|% 0,74
|
|MAGEN
|9,60
|30.730.090
|% 0,52
|
|MEGAP
|6,15
|17.304.549
|% -0,81
|
|MEGAP
|6,15
|17.304.549
|% -0,81
|
|MAKTK
|3,01
|7.667.433
|% 0,67
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5645
|13,5881
|% 0,14
|
|Euro
|15,5483
|15,5775
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4204
|18,5128
|% 0,19
|
|Frank
|14,7033
|14,7919
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6124
|3,6306
|% 0,20
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,00
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,64
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,84
|0,06
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,30
|