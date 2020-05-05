***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.05.2020 19:15
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.05.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üye değişikliği sebebiyle, Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun Yönetim Kurulu Komitelerinden Denetim Komitesi'ne komite başkanı olarak, Kredi Revizyon Komitesi'ne komite başkanı olarak, Sayın Ozan Uyar'ın Kredi Revizyon Komitesi'ne ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne üye olarak ve Genel Müdür Vekili Sayın Ece Börü'nün Kredi Revizyon Komitesi'ne üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842827
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
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99.791
En Düşük
97.880
18:057,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,49
|Açılış
|: 387,88
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|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8004
|8,8446
|% 0,72
|
|Frank
|7,2576
|7,3013
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8816
|1,8911
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,24
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.539
|13,40
|
|Tam
|2.558
|2.601
|13,80
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|6,80
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,50
|30,50
|3,30
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem