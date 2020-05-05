***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.05.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üye değişikliği sebebiyle, Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun Yönetim Kurulu Komitelerinden Denetim Komitesi'ne komite başkanı olarak, Kredi Revizyon Komitesi'ne komite başkanı olarak, Sayın Ozan Uyar'ın Kredi Revizyon Komitesi'ne ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne üye olarak ve Genel Müdür Vekili Sayın Ece Börü'nün Kredi Revizyon Komitesi'ne üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842827BIST