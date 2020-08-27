***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.08.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üye değişikliği sebebiyle boşalan Kredi Revizyon Komitesi üyeliklerine Sayın Bahattin Özarslantürk ve Sayın Ece Börü'nün seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871492BIST