***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2021 19:46
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarihli toplantısında a) Denetim Komitesi üyeliklerine Sayın Mahmut Magemizoğlu (Başkan), Sayın Gamze Yalçın (Üye), b) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye), c) Ücretlendirme Komitesi üyeliklerine Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye), d) Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliklerine Sayın Mithat Rende, Sayın Ece Börü, Sayın Zeynep Hansu Uçar, Sayın Ozan Uyar, e) Kredi Revizyon Komitesi üyeliklerine Sayın Mahmut Magemizoğlu (Başkan), Sayın Ece Börü (Üye), Sayın Ozan Uyar (Üye), Sayın Bahattin Özarslantürk (Üye) seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922723
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|MMCAS
|5,83
|170.003
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|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
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|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
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|JANTS
|751,90
|8.643.091
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|UTPYA
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|UMPAS
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|544.712
|% -9,85
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|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
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|INTEM
|49,00
|5.186.976
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|CEOEM
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|32.078.267
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|1.118.027.537
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|SASA
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|1.067.677.126
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|PETKM
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|926.614.786
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|SISE
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|614.373.539
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|ODAS
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|572.047.757
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|ODAS
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|IHLGM
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|HDFGS
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|AKSGY
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|Euro
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|9,6144
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|Sterlin
|11,1822
|11,2383
|% -1,24
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|Frank
|8,5844
|8,6361
|% -1,26
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|Riyal
|2,1557
|2,1665
|% -1,58
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|Altın Ons
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|1.726
|18,43
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|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
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|Cumhuriyet
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|3.029
|4,00
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|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
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|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
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|Çeyrek
|719
|736
|0,65
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|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,40
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|Gümüş Gr.
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