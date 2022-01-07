***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.01.2022 18:42
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.01.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üye değişikliği sebebiyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sayın Murat Doğan'ın üye olarak olarak seçilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990203
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0288
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0538
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05794,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,27
|Açılış
|: 794,86
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|ODAS
|1,39
|117.763.141
|% 1,46
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 2,53
|
|HALKB
|4,67
|260.654.730
|% 1,30
|
|KATMR
|1,45
|52.836.968
|% 3,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8081
|13,8244
|% -0,13
|
|Euro
|15,6713
|15,7040
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,6841
|18,7778
|% 0,37
|
|Frank
|14,9523
|15,0424
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6690
|3,6874
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,51
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,25
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
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17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem