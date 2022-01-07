***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.01.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Üye değişikliği sebebiyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sayın Murat Doğan'ın üye olarak olarak seçilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990203BIST