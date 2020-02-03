***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -37.176 0 -14.075 -87 -14.162Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -37.176 0 -14.075 -87 -14.162Yeni Bakiye2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 9.222 0 441.740 592.220 0 3.644.547 52.632 3.697.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 46.142 -536 6.644 0 7.857 -122.654 -2.431 0 0 0 670.756 605.778 -7.493 598.285Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 3.695 0 4.634 -6.517 -1.883Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 0 -109.505Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 -58 670.756 4.145.454 38.622 4.184.076Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 49.105 -827 4.339 0 5.010 190.068 16.678 0 0 0 730.504 994.877 5.637 1.000.514Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 555 0 702 -6.169 -5.467Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 -26.278 730.504 5.140.899 38.090 5.178.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.650.964 56.620.778 65.271.742 10.490.917 55.046.934 65.537.851GARANTİ VE KEFALETLER(1) 450.734 4.096.982 4.547.716 487.945 2.685.862 3.173.807Teminat Mektupları450.734 1.368.294 1.819.028 487.945 1.095.048 1.582.993Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları450.734 1.368.294 1.819.028 487.945 1.095.048 1.582.993Banka Kredileri0 190.447 190.447 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 190.447 190.447 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814Belgeli Akreditifler0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.313.799 3.181.266 4.495.065 1.204.053 2.621.343 3.825.396Cayılamaz Taahhütler968.090 336.269 1.304.359 967.278 358.418 1.325.696Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.506 16.898 21.404 29.356 67.684 97.040Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 96.782 96.782 400 97.405 97.805Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler963.584 222.589 1.186.173 937.522 193.329 1.130.851Cayılabilir Taahhütler345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.886.431 49.342.530 56.228.961 8.798.919 49.739.729 58.538.648Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.886.431 32.822.100 39.708.531 8.798.919 31.711.600 40.510.519Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.715.295 2.672.415 5.387.710 1.819.934 1.981.015 3.800.949Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.359.615 1.335.965 2.695.580 974.149 964.311 1.938.460Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.355.680 1.336.450 2.692.130 845.785 1.016.704 1.862.489Para ve Faiz Swap İşlemleri3.283.114 29.261.907 32.545.021 4.415.005 27.012.656 31.427.661Swap Para Alım İşlemleri664.611 6.474.510 7.139.121 982.222 6.479.239 7.461.461Swap Para Satım İşlemleri2.618.503 4.090.143 6.708.646 3.432.783 3.821.411 7.254.194Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları888.022 887.778 1.775.800 2.563.980 2.704.528 5.268.508Para Alım Opsiyonları444.061 443.889 887.950 1.281.990 1.352.264 2.634.254Para Satım Opsiyonları443.961 443.889 887.850 1.281.990 1.352.264 2.634.254Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 13.401 13.401EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER75.378.722 466.258.507 541.637.229 70.908.800 361.697.865 432.606.665EMANET KIYMETLER2.730.641 688.583 3.419.224 1.476.393 268.838 1.745.231Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.136.470 688.583 2.825.053 1.425.034 268.019 1.693.053Tahsile Alınan Çekler248 0 248 130 0 130Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 819 819Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar593.923 0 593.923 51.229 0 51.229REHİNLİ KIYMETLER52.958.989 254.620.688 307.579.677 50.395.754 208.822.385 259.218.139Menkul Kıymetler471.248 13.784.545 14.255.793 484.248 12.637.631 13.121.879Teminat Senetleri95.499 3.691.702 3.787.201 72.835 3.180.176 3.253.011Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.805.808 63.849.083 67.654.891 3.232.731 56.825.467 60.058.198Diğer Rehinli Kıymetler48.586.434 173.295.358 221.881.792 46.605.940 136.179.111 182.785.051Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER19.689.092 210.949.236 230.638.328 19.036.653 152.606.642 171.643.295BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI84.029.686 522.879.285 606.908.971 81.399.717 416.744.799 498.144.516Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.125.037 1.679.473Alınan Faizler2.971.773 2.537.294Ödenen Faizler-1.250.464 -1.342.871Alınan Temettüler6.754 5.525Alınan Ücret ve Komisyonlar78.154 63.929Elde Edilen Diğer Kazançlar80.871 78.663Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar85.017 9.100Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-182.369 -155.153Ödenen Vergiler-288.619 -104.310Diğer-376.080 587.296Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim683.347 -1.723.950Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.157 -1.541Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış0 1.204.032Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış310.064 -392.290Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)120.049 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-319.292 -1.621.868Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)577.683 -912.283Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.808.384 -44.477YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-521.520 -328.661İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-990 -3.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.698 -4.924Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.592 94Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.048.151 -680.955Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar772.368 590.195Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-433.812 -227.528Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar195.251 0Diğer-2.080 -2.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.897.241 1.208.745Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit108.662 1.318.590Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.004.016 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-134 -109.865Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.753 0Diğer0 20Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.354 45.970Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-606.023 881.577Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.385.825 504.248Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar779.802 1.385.825Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)736.141 663.263DİĞER KAPSAMLI GELİRLER264.373 -64.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.617 52.250Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.105 47.172Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.034 -684Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.339 7.639Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler207 -1.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar211.756 -117.228Yabancı Para Çevrim Farkları5.010 7.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri243.694 -157.047Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları16.678 -2.431Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.626 34.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.000.514 598.285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.417.606 3.597.087 7.014.693 3.595.512 3.227.870 6.823.382Nakit ve Nakit Benzerleri539.386 1.047.785 1.587.171 616.183 1.507.389 2.123.572Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 513 803.528 804.041 6.353 736.875 743.228Bankalar(3) 12.973 244.719 257.692 36.469 770.762 807.231Para Piyasalarından Alacaklar526.286 0 526.286 573.613 0 573.613Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-386 -462 -848 -252 -248 -500Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.821 263.097 278.918 9.859 290.660 300.519Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 8 0 8Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1 0 1 1 0 1Diğer Finansal Varlıklar15.820 263.097 278.917 9.850 290.660 300.510Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.209.134 1.977.139 4.186.273 2.212.256 1.207.814 3.420.070Devlet Borçlanma Senetleri2.001.291 1.922.143 3.923.434 2.008.419 1.165.034 3.173.453Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler62.763 53.806 116.569 52.251 41.778 94.029Diğer Finansal Varlıklar145.080 1.190 146.270 151.586 1.002 152.588Türev Finansal Varlıklar(2) 653.265 309.066 962.331 757.214 222.007 979.221Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı653.265 309.066 962.331 757.214 222.007 979.221Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.757.111 26.586.973 33.344.084 5.716.919 23.989.476 29.706.395Krediler(5) 4.750.439 26.766.177 31.516.616 4.083.334 23.851.985 27.935.319Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 128.874 128.874 0 133.929 133.929Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941Devlet Borçlanma Senetleri2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-279.222 -607.344 -886.566 -101.936 -415.858 -517.794SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 1 0 1Satış Amaçlı64.403 0 64.403 1 0 1Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI473.335 0 473.335 435.915 0 435.915İştirakler (Net)(7) 465.976 0 465.976 429.546 0 429.546Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler464.920 0 464.920 428.490 0 428.490Konsolide Edilmeyenler1.056 0 1.056 1.056 0 1.056Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 5.109 0 5.109 4.609 0 4.609Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.109 0 5.109 4.609 0 4.609Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)2.250 0 2.250 1.760 0 1.760Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.250 0 2.250 1.760 0 1.760MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 347.206 0 347.206 292.651 0 292.651MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 5.074 0 5.074 4.872 0 4.872Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer4.069 0 4.069 3.867 0 3.867YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 273.918 0 273.918 247.793 0 247.793CARİ VERGİ VARLIĞI255 0 255 3.575 0 3.575ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 39.930 0 39.930 3.844 0 3.844DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 289.966 400.147 690.113 99.968 651.044 751.012VARLIKLAR TOPLAMI11.668.804 30.584.207 42.253.011 10.401.050 27.868.390 38.269.440YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 635.639 25.992.686 26.628.325 127.007 23.692.663 23.819.670PARA PİYASALARINA BORÇLAR535.195 662.172 1.197.367 264.820 137.458 402.278İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 253.918 6.023.450 6.277.368 0 6.949.189 6.949.189Bonolar108.662 0 108.662 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler145.256 0 145.256 0 0 0Tahviller0 6.023.450 6.023.450 0 6.949.189 6.949.189FONLAR2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529Müstakrizlerin Fonları2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 277.424 207.410 484.834 442.290 350.050 792.340Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı277.424 207.410 484.834 442.290 350.050 792.340Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.913 0 4.913 0 0 0KARŞILIKLAR(7) 242.096 22.070 264.166 250.984 10.292 261.276Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı18.095 0 18.095 15.054 0 15.054Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar224.001 22.070 246.071 235.930 10.292 246.222CARİ VERGİ BORCU(8) 83.358 0 83.358 94.104 0 94.104ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER158.620 86.076 244.696 137.603 46.601 184.204ÖZKAYNAKLAR5.182.346 -3.357 5.178.989 4.253.510 -69.434 4.184.076Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri904 0 904 890 0 890Hisse Senedi İhraç Primleri530 0 530 516 0 516Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler337.134 -147 336.987 278.614 5.756 284.370Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler75.403 -3.210 72.193 -64.373 -75.190 -139.563Kar Yedekleri1.226.589 0 1.226.589 529.059 0 529.059Yasal Yedekler306.633 0 306.633 272.773 0 272.773Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler841.395 0 841.395 177.725 0 177.725Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar704.226 0 704.226 670.698 0 670.698Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-26.278 0 -26.278 -58 0 -58Dönem Net Kâr veya Zararı730.504 0 730.504 670.756 0 670.756Azınlık Payları38.090 0 38.090 38.622 0 38.622YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.376.003 34.877.008 42.253.011 5.572.726 32.696.714 38.269.440Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.313.001 3.110.109Kredilerden Alınan Faizler2.260.048 2.133.352Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler7.101 10.258Bankalardan Alınan Faizler60.321 78.878Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler290.429 107.098Menkul Değerlerden Alınan Faizler670.421 762.490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.327 1.514Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar442.296 358.776İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler226.798 402.200Finansal Kiralama Faiz Gelirleri6.406 6.060Diğer Faiz Gelirleri18.275 11.973FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.401.717 -1.381.391Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-669.318 -581.108Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-157.818 -307.521İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-565.831 -491.351Kiralama Faiz Giderleri-1.143 0Diğer Faiz Giderleri-7.607 -1.411NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.911.284 1.728.718NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ65.103 51.398Alınan Ücret ve Komisyonlar78.154 63.929Gayri Nakdi Kredilerden24.400 20.932Diğer53.754 42.997Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-13.051 -12.531Gayri Nakdi Kredilere-2.916 -2.876Diğer-10.135 -9.655TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 6.754 5.525TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -419.123 -329.200Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.737 2.202Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-489.078 -616.348Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)66.218 284.946DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 65.550 109.093FAALİYET BRÜT KÂRI1.629.568 1.565.534BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -460.631 -532.649DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-156.391 -131.246DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -99.017 -78.698NET FAALİYET KARI (ZARARI)913.529 822.941BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)19.944 90.705NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)933.473 913.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -197.332 -250.383Cari Vergi Karşılığı-286.837 -147.709Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-193.394 -250.149Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi282.899 147.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 736.141 663.263DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 736.141 663.263Grubun Karı (Zararı)730.504 670.756Azınlık Payları Karı (Zararı)5.637 -7.493Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816788BIST