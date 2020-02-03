***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659Yeni Bakiye2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 631.327 0 3.570.376 0 3.570.376Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.337 -522 704.190 0 7.857 -122.655 0 0 0 0 660.926 1.258.133 0 1.258.133Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 35.659 660.926 4.719.004 0 4.719.004Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -733 51.902 0 5.010 190.068 0 0 0 0 701.645 947.892 0 947.892Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 0 701.645 5.666.896 0 5.666.896Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.646.516 56.481.115 64.127.631 9.601.673 54.896.234 64.497.907GARANTİ VE KEFALETLER(1) 450.736 4.096.982 4.547.718 487.947 2.685.862 3.173.809Teminat Mektupları450.736 1.368.294 1.819.030 487.947 1.095.048 1.582.995Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları450.736 1.368.294 1.819.030 487.947 1.095.048 1.582.995Banka Kredileri0 190.447 190.447 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 190.447 190.447 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814Belgeli Akreditifler0 2.538.241 2.538.241 0 1.590.814 1.590.814Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 450.117 3.181.266 3.631.383 469.766 2.621.343 3.091.109Cayılamaz Taahhütler104.408 336.269 440.677 232.991 358.418 591.409Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.506 16.898 21.404 29.356 67.684 97.040Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 96.782 96.782 400 97.405 97.805Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler99.902 222.589 322.491 203.235 193.329 396.564Cayılabilir Taahhütler345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri345.709 2.844.997 3.190.706 236.775 2.262.925 2.499.700Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.745.663 49.202.867 55.948.530 8.643.960 49.589.029 58.232.989Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 16.520.430 16.520.430 0 18.028.129 18.028.129Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.745.663 32.682.437 39.428.100 8.643.960 31.560.900 40.204.860Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.715.295 2.672.415 5.387.710 1.819.934 1.981.015 3.800.949Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.359.615 1.335.965 2.695.580 974.149 964.311 1.938.460Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.355.680 1.336.450 2.692.130 845.785 1.016.704 1.862.489Para ve Faiz Swap İşlemleri3.142.346 29.122.244 32.264.590 4.260.046 26.861.956 31.122.002Swap Para Alım İşlemleri523.843 6.474.510 6.998.353 827.263 6.479.239 7.306.502Swap Para Satım İşlemleri2.618.503 3.950.480 6.568.983 3.432.783 3.670.711 7.103.494Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.348.627 9.348.627 0 8.356.003 8.356.003Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları888.022 887.778 1.775.800 2.563.980 2.704.528 5.268.508Para Alım Opsiyonları444.061 443.889 887.950 1.281.990 1.352.264 2.634.254Para Satım Opsiyonları443.961 443.889 887.850 1.281.990 1.352.264 2.634.254Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 13.401 13.401EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER73.293.060 466.201.948 539.495.008 69.544.760 361.651.050 431.195.810EMANET KIYMETLER649.217 632.325 1.281.542 114.936 222.460 337.396Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler55.046 632.325 687.371 63.577 221.641 285.218Tahsile Alınan Çekler248 0 248 130 0 130Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 819 819Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar593.923 0 593.923 51.229 0 51.229REHİNLİ KIYMETLER52.954.751 254.620.387 307.575.138 50.393.171 208.821.948 259.215.119Menkul Kıymetler471.248 13.784.545 14.255.793 484.248 12.637.631 13.121.879Teminat Senetleri95.146 3.691.401 3.786.547 72.616 3.179.739 3.252.355Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.805.563 63.849.083 67.654.646 3.232.486 56.825.467 60.057.953Diğer Rehinli Kıymetler48.582.794 173.295.358 221.878.152 46.603.821 136.179.111 182.782.932Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER19.689.092 210.949.236 230.638.328 19.036.653 152.606.642 171.643.295BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI80.939.576 522.683.063 603.622.639 79.146.433 416.547.284 495.693.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.120.354 1.763.319Alınan Faizler2.912.455 2.463.185Ödenen Faizler-1.161.310 -1.243.147Alınan Temettüler7.123 4.011Alınan Ücret ve Komisyonlar36.241 25.749Elde Edilen Diğer Kazançlar4.708 6.135Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar84.517 9.014Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-124.566 -107.255Ödenen Vergiler-294.562 -107.872Diğer-344.252 713.499Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim810.466 -1.357.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış398.939 1.227.382Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış138.668 -387.971Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-358.481 -1.545.419Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)631.340 -651.961Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.930.820 405.350YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-516.643 -477.255İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-400 -152.380Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.366 -4.181Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.277 94Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.048.151 -680.955Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar775.098 590.195Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-433.812 -227.528Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar195.251 0Diğer-1.540 -2.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.019.964 1.208.725Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.318.590Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.004.016 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -109.865Kiralamaya İlişkin Ödemeler-15.948 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.262 45.114Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-602.525 1.181.934Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.202.110 20. Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)701.645 660.926DİĞER KAPSAMLI GELİRLER246.247 597.207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.169 712.005Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 9.367Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-940 -670Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları51.902 704.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler207 -972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar195.078 -114.798Yabancı Para Çevrim Farkları5.010 7.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri243.693 -157.048Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.625 34.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)947.892 1.258.133Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.366.651 3.430.212 6.796.863 3.537.343 3.060.212 6.597.555Nakit ve Nakit Benzerleri526.395 880.910 1.407.305 600.231 1.339.731 1.939.962Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 509 803.528 804.037 6.349 736.875 743.224Bankalar(3) 288 77.844 78.132 20.650 603.104 623.754Para Piyasalarından Alacaklar525.628 0 525.628 573.252 0 573.252Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-30 -462 -492 -20 -248 -268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 263.097 263.097 0 290.660 290.660Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 263.097 263.097 0 290.660 290.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.187.024 1.977.139 4.164.163 2.180.963 1.207.814 3.388.777Devlet Borçlanma Senetleri2.001.291 1.922.143 3.923.434 2.008.419 1.165.034 3.173.453Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler40.653 53.806 94.459 20.958 41.778 62.736Diğer Finansal Varlıklar145.080 1.190 146.270 151.586 1.002 152.588Türev Finansal Varlıklar(2) 653.232 309.066 962.298 756.149 222.007 978.156Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı653.232 309.066 962.298 756.149 222.007 978.156Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.542.075 26.586.973 33.129.048 5.589.482 23.989.476 29.578.958Krediler(5) 4.529.117 26.766.177 31.295.294 3.949.733 23.851.985 27.801.718Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 128.874 128.874 0 133.929 133.929Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941Devlet Borçlanma Senetleri2.285.894 299.266 2.585.160 1.735.521 419.420 2.154.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-272.936 -607.344 -880.280 -95.772 -415.858 -511.630SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 1 0 1Satış Amaçlı64.403 0 64.403 1 0 1Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.366.520 0 1.366.520 1.322.466 0 1.322.466İştirakler (Net)(7) 914.046 0 914.046 1.017.509 0 1.017.509Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler914.046 0 914.046 1.017.509 0 1.017.509Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 452.474 0 452.474 304.957 0 304.957Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar448.295 0 448.295 301.178 0 301.178Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.179 0 4.179 3.779 0 3.779Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 91.224 0 91.224 60.646 0 60.646MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.029 0 3.029 3.125 0 3.125Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.029 0 3.029 3.125 0 3.125YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 38.528 0 38.528 3.535 0 3.535DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 110.332 400.151 510.483 80.779 651.046 731.825VARLIKLAR TOPLAMI11.582.762 30.417.336 42.000.098 10.597.377 27.700.734 38.298.111YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 615.530 25.731.401 26.346.931 127.007 23.449.011 23.576.018PARA PİYASALARINA BORÇLAR369.384 662.172 1.031.556 41.543 137.458 179.001İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 6.023.450 6.023.450 0 6.949.189 6.949.189Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 6.023.450 6.023.450 0 6.949.189 6.949.189FONLAR2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529Müstakrizlerin Fonları2.494 56.456 58.950 2.408 30.121 32.529Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 276.933 207.410 484.343 442.269 350.050 792.319Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı276.933 207.410 484.343 442.269 350.050 792.319Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 34.278 0 34.278 0 0 0KARŞILIKLAR(7) 237.349 22.070 259.419 247.284 10.292 257.576Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı14.724 0 14.724 12.089 0 12.089Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar222.625 22.070 244.695 235.195 10.292 245.487CARİ VERGİ BORCU(8) 77.425 0 77.425 91.846 0 91.846ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.830.045 1.830.045 0 1.549.774 1.549.774DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER127.560 59.245 186.805 121.059 29.796 150.855ÖZKAYNAKLAR5.670.253 -3.357 5.666.896 4.788.438 -69.434 4.719.004Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler901.026 -147 900.879 843.954 5.756 849.710Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler51.932 -3.210 48.722 -71.166 -75.190 -146.356Kar Yedekleri1.215.276 0 1.215.276 518.691 0 518.691Yasal Yedekler303.070 0 303.070 270.024 0 270.024Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler833.645 0 833.645 170.106 0 170.106Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar701.645 0 701.645 696.585 0 696.585Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 35.659 0 35.659Dönem Net Kâr veya Zararı701.645 0 701.645 660.926 0 660.926Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.411.206 34.588.892 42.000.098 5.861.854 32.436.257 38.298.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.254.968 3.034.857Kredilerden Alınan Faizler2.212.758 2.104.578Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler7.101 10.258Bankalardan Alınan Faizler54.384 35.785Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler290.421 107.120Menkul Değerlerden Alınan Faizler669.120 760.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3 20Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar442.319 358.776İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler226.798 402.200Finansal Kiralama Faiz Gelirleri6.406 6.060Diğer Faiz Gelirleri14.778 10.060FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.323.131 -1.281.465Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-638.406 -561.487Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-111.504 -227.216İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-556.212 -491.351Kiralama Faiz Giderleri-9.402 0Diğer Faiz Giderleri-7.607 -1.411NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.931.837 1.753.392NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ29.758 19.001Alınan Ücret ve Komisyonlar36.241 25.749Gayri Nakdi Kredilerden25.157 21.798Diğer11.084 3.951Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.483 -6.748Gayri Nakdi Kredilere-968 -967Diğer-5.515 -5.781TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 7.123 4.011TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -445.660 -267.231Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.320 2.013Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-553.297 -477.108Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)106.317 207.864DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 31.612 94.158FAALİYET BRÜT KÂRI1.554.670 1.603.331BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -458.882 -501.193DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -30.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-126.726 -106.436DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -74.835 -56.439NET FAALİYET KARI (ZARARI)894.227 909.263BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)894.227 909.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -192.582 -248.337Cari Vergi Karşılığı-280.993 -146.335Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-193.387 -249.477Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi281.798 147.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 701.645 660.926DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 701.645 660.926Grubun Karı (Zararı)701.645 660.926Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816787BIST