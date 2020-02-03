***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.02.2020 18:12
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/02/2020
Karar Sayısı
2425
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 31 Aralık 2019 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816790
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,30
|Açılış
|: 303,14
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8011
|% -1,49
|
|Frank
|6,1688
|6,2060
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,65
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-1,15
|