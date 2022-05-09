***TSKB* *YAYLA* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
09.05.2022 13:40
***TSKB******YAYLA******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027725
BIST
14:162.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:1615,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0920
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:1615,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0845
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:16898,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,16
|Açılış
|: 898,05
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:16
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.966.780
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.716
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.705.536
|% 9,94
|
|DEVA
|36,50
|106.759.129
|% -7,92
|
|KUYAS
|6,13
|18.027.106
|% -5,69
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANFM
|37,80
|15.915.229
|% -4,55
|
|CRDFA
|2,73
|10.758.564
|% -4,55
|
|THYAO
|42,30
|2.459.308.808
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,04
|2.111.115.654
|% 3,62
|
|SISE
|19,49
|1.752.254.343
|% 0,52
|
|EREGL
|33,02
|1.272.240.649
|% 0,24
|
|TUPRS
|244,20
|1.172.654.877
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,67
|562.636.133
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,04
|2.111.115.654
|% 3,62
|
|YKBNK
|4,75
|563.691.747
|% -1,86
|
|KARSN
|5,51
|542.711.729
|% 1,29
|
|SISE
|19,49
|1.752.254.343
|% 0,52
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0268
|15,0370
|% 0,62
|
|Euro
|15,8451
|15,8587
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,4819
|18,5746
|% 0,55
|
|Frank
|15,0807
|15,1715
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9951
|4,0151
|% 0,60
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-26,04
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|-0,23
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,46
|