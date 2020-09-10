***TSPOR* *BJKAS* *GSRAY* *FENER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.09.2020 18:11
***TSPOR******BJKAS******GSRAY******FENER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [FENER, GSRAY, TSPOR, BJKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER.E), Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR.E), Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY.E) ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BJKAS.E) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874501
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4625
En Düşük
7,4413
18:058,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8219
En Düşük
8,7908
18:05465,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,92
|Açılış
|: 465,94
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
464,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4482
|% -0,01
|
|Euro
|8,7995
|8,8218
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,5135
|9,5612
|% -2,01
|
|Frank
|8,1481
|8,1972
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-0,92
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında