***TSPOR* *BJKAS* *GSRAY* *FENER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TSPOR******BJKAS******GSRAY******FENER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [FENER, GSRAY, TSPOR, BJKAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER.E), Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR.E), Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY.E) ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BJKAS.E) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874501BIST