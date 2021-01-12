***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSUYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TSPORİlgili Şirket Ünvanı TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 236.390.631Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 263.609.369Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 1.043.337,464Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 13.01.2021Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 14.01.2021Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 TSPOR.pdfEK: 2 TSPOR_EN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901509BIST