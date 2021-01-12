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***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

12.01.2021 13:45



***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TSPOR
İlgili Şirket Ünvanı TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 236.390.631
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 263.609.369

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 1.043.337,464

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 14.01.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
-

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TSPOR.pdf
EK: 2 TSPOR_EN.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901509


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Yarım 1.428 1.465 11,64  
Çeyrek 716 732 5,82  
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Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,14  
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