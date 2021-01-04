***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.01.2021 08:57
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896489
BIST
13:131.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:137,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:139,0419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:13456,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,92
|Açılış
|: 456,90
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:13
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|ARZUM
|23,48
|297.027.177
|% -4,63
|
|OZRDN
|8,70
|483.243
|% -3,33
|
|TDGYO
|12,30
|1.905.818
|% -2,15
|
|PAMEL
|21,00
|173.468
|% -1,50
|
|KONTR
|23,34
|13.872.544
|% -1,44
|
|ARZUM
|23,48
|297.027.177
|% -4,63
|
|TURSG
|6,73
|154.902.914
|% 1,97
|
|OYAKC
|9,06
|125.538.882
|% 3,19
|
|ARDYZ
|48,30
|51.289.441
|% 0,46
|
|INVEO
|47,88
|49.061.177
|% 8,28
|
|ARZUM
|23,48
|297.027.177
|% -4,63
|
|ESEN
|19,68
|43.256.885
|% 3,42
|
|KRVGD
|13,24
|18.080.698
|% 0,15
|
|KONTR
|23,34
|13.872.544
|% -1,44
|
|ALMAD
|2,18
|638.535
|% -0,46
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3488
|7,3547
|% -1,01
|
|Euro
|9,0325
|9,0419
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0307
|10,0810
|% -0,95
|
|Frank
|8,3286
|8,3788
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,61
|
|Altın Gr.
|456
|457
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.077
|28,00
|
|Tam
|3.017
|3.094
|27,26
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|13,18
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,16
|
|B. Petrol
|52,32
|52,32
|0,52
|