***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.01.2021 09:17
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.043.337,464 TL nominal, Aracı: HLY, Kapanış Tarihi : 14.01.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901690
BIST
10:501.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,52
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:507,4374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:509,0784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:50444,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,97
|Açılış
|: 444,02
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler10:50
|PSDTC
|31,24
|13.844.185
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.844.185
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.844.185
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.844.185
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|RODRG
|15,66
|6.881.444
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,10
|108.274.285
|% -6,12
|
|KUTPO
|65,20
|100.192.261
|% -4,96
|
|SISE
|7,79
|742.118.579
|% 1,96
|
|THYAO
|13,10
|485.419.683
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,49
|337.454.813
|% 1,63
|
|PETKM
|5,30
|332.133.889
|% 0,19
|
|TSKB
|1,92
|284.690.795
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|284.690.795
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,49
|337.454.813
|% 1,63
|
|SISE
|7,79
|742.118.579
|% 1,96
|
|PETKM
|5,30
|332.133.889
|% 0,19
|
|ZOREN
|3,03
|128.458.071
|% 2,36
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4333
|7,4374
|% -0,23
|
|Euro
|9,0710
|9,0784
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1429
|10,1938
|% -0,14
|
|Frank
|8,3563
|8,4066
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,33
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,45
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,41
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 96 artarak (% 0.77 ) 1, 700
-
11:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, EKGYO
-
11:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SISE, SODA
-
11:01XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 6, 631.00 milyon TL de
-
10:57KLMSN
Yüzde 5.33 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 928, 848 adet işlem