***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.10.2023 09:15
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/10/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207020
BIST
'
12:087.951
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,10
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0827,9154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0806
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0829,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0617
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:081.723,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.723,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:06
|INGRM
|375,10
|66.061.868
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.264.468
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|DOFER
|20,70
|324.266
|% 9,99
|
|ADEL
|425,00
|36.527.406
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|160.000.334
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.525.426
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.232.965.929
|% -0,13
|
|BRSAN
|922,70
|1.696.191.128
|% 3,20
|
|TUPRS
|139,90
|1.625.523.564
|% -0,43
|
|ASTOR
|116,60
|1.244.148.873
|% 2,19
|
|PETKM
|22,40
|1.144.191.843
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,47
|1.005.555.967
|% 1,36
|
|ZOREN
|6,19
|647.157.553
|% 0,32
|
|KATMR
|2,78
|184.257.150
|% 5,30
|
|ODAS
|12,55
|763.710.478
|% -0,40
|
|YKBNK
|18,76
|1.070.358.175
|% 0,37
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9068
|27,9128
|% 0,28
|
|Euro
|29,4786
|29,4958
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,8309
|34,0005
|% -0,13
|
|Frank
|30,8059
|30,9915
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4183
|7,4555
|% 0,36
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|2,34
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.724
|6,76
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.616
|11.692
|-16,00
|
|Yarım
|5.826
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.904
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,33
|0,10
|
|B. Petrol
|89,80
|89,80
|0,15
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21BURCE
Yüzde 7.72 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 932 adet işlem
-
12:20AGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 379 adet işlem
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, EKGYO, ALARK
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 0.20 ) 6, 939
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, IHYAY, MAALT, DOFER, EKIZ, MARKA, MEKAG, SNKRN, ONCSM, DZGYO