***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2024 09:05
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/02/2024) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247011
BIST
'
10:288.841
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 63,88
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2830,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0157
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2832,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0541
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,1326
En Düşük
32,6721
10:281.993,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.993,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:27
|BRKVY
|84,15
|47.057.580
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|3.450.115
|% 10,00
|
|MARKA
|73,80
|2.382.264
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|125.832.742
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|56.434.919
|% 9,98
|
|UFUK
|126,10
|624.074
|% -4,18
|
|PEKGY
|36,02
|49.205.346
|% -3,64
|
|ULAS
|27,64
|2.755.230
|% -3,36
|
|INTEM
|271,00
|14.503.282
|% -3,21
|
|AVTUR
|9,27
|6.430.856
|% -3,13
|
|THYAO
|290,25
|2.309.623.360
|% 0,35
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|AKBNK
|40,66
|808.949.130
|% 1,09
|
|BINHO
|648,50
|754.333.719
|% 4,18
|
|MIATK
|53,55
|721.497.415
|% 7,70
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|YKBNK
|22,86
|635.185.397
|% 0,79
|
|VESBE
|19,92
|523.207.356
|% 9,45
|
|TSPOR
|1,63
|41.839.552
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|242.317.827
|% 0,49
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5681
|30,5713
|% 0,05
|
|Euro
|32,9081
|32,9202
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2723
|38,4643
|% 0,21
|
|Frank
|35,0180
|35,2290
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1262
|8,1669
|% 0,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|903,14
|905,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,40
|966,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,17
|78,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,12
|2.027,35
|% 0,66
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Seans Raporu
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