***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.02.2024 09:10
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 12.799.895,112 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi: 15.02.2024) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249377
BIST
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11:218.977
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,26
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
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8.951
En Yüksek
9.037
11:2130,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0360
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:2132,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0047
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
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33,1749
En Düşük
32,8746
11:211.964,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.964,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
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1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ISYAT
|13,97
|121.882.420
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.892.899
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|UFUK
|162,60
|10.332.707
|% -5,36
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|204,90
|5.136.881.594
|% 3,59
|
|THYAO
|283,00
|3.494.575.344
|% 0,62
|
|TUPRS
|163,90
|2.164.246.753
|% 2,05
|
|REEDR
|48,64
|1.645.258.638
|% 2,75
|
|EREGL
|45,88
|1.496.704.510
|% -0,52
|
|ZOREN
|5,27
|983.931.504
|% -2,77
|
|ADESE
|2,81
|229.314.581
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,65
|638.384.380
|% -0,56
|
|KLGYO
|5,25
|304.926.444
|% -1,87
|
|HEKTS
|20,16
|1.038.637.104
|% 0,90
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7359
|30,7418
|% 0,12
|
|Euro
|32,9020
|32,9135
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,4595
|38,6523
|% -0,21
|
|Frank
|34,4926
|34,7004
|% 0,08
|
|Riyal
|8,1723
|8,2133
|% 0,06
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,96
|22,00
|% 0,66
|
|Platin
|876,90
|878,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,70
|869,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,84
|82,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,37
|1.987,73
|% 0,66
|