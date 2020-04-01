***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.04.2020 18:13
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde belirtilen "Açılış ve/veya kapanış fiyatını etkilemeye yönelik emir iletilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ve/veya işlem gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle 24634346 MKK sicil numaralı HALUK YAVUZOĞLU ve 13182545 MKK sicil numaralı HÜSEYİN YÜCEL hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Haluk Yavuzoğlu
24634346
Hüseyin Yücel
13182545
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833954
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0816
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6968
En Düşük
6,6108
18:057,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05342,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 7,10
|Açılış
|: 342,88
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,07
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2726
|8,3141
|% 1,03
|
|Frank
|6,8919
|6,9335
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7735
|1,7824
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|15,51
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|24,85
|24,85
|-1,50
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026