***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TSPOR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı Bazında Tedbir UygulanmasıBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde belirtilen "Açılış ve/veya kapanış fiyatını etkilemeye yönelik emir iletilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ve/veya işlem gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle 24634346 MKK sicil numaralı HALUK YAVUZOĞLU ve 13182545 MKK sicil numaralı HÜSEYİN YÜCEL hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıHaluk Yavuzoğlu24634346Hüseyin Yücel13182545Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/07/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833954BIST