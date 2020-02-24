***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:03
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821093
BIST
13:35114.096
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -2.733,78
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:356,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0582
|Açılış
|: 6,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:356,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0431
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:35332,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 10,43
|Açılış
|: 332,45
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.849.481
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|3.742.231
|% 10,95
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|FENER
|14,57
|146.749.035
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|ORMA
|4,52
|26.873
|% -6,61
|
|THYAO
|13,75
|1.081.426.724
|% -5,30
|
|IPEKE
|10,54
|595.853.245
|% 8,10
|
|KOZAA
|13,02
|413.407.210
|% 3,83
|
|ASELS
|28,42
|379.459.222
|% -1,46
|
|KRDMD
|2,73
|260.414.699
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,26
|152.563.582
|% 0,00
|
|ODAS
|2,11
|213.866.249
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,73
|260.414.699
|% -3,19
|
|THYAO
|13,75
|1.081.426.724
|% -5,30
|
|ADESE
|1,54
|103.652.856
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8987
|7,9383
|% 0,33
|
|Frank
|6,2373
|6,2748
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|39,25
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,28
|
|Cumhuriyet
|2.203
|2.237
|71,00
|
|Tam
|2.193
|2.248
|65,48
|
|Yarım
|1.060
|1.087
|31,67
|
|Çeyrek
|532
|544
|15,83
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-2,03
|