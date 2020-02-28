***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822464
BIST
11:10104.493
En Yüksek
|Değişim
|: -5,37%
|| -5.925,53
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
11:106,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:106,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:10327,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,36
|Açılış
|: 327,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,00
|7.643.006
|% 12,39
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,66
|4.272.061
|% 8,28
|
|OYLUM
|3,06
|1.861.115
|% 7,75
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,17
|300.302.495
|% -8,07
|
|ASELS
|26,48
|195.645.005
|% -5,36
|
|PETKM
|3,62
|70.055.488
|% -3,21
|
|GARAN
|9,41
|68.539.738
|% -7,65
|
|KRDMD
|2,59
|65.301.939
|% -5,13
|
|IHLGM
|1,20
|64.505.115
|% -6,98
|
|EKGYO
|1,36
|59.119.385
|% -7,48
|
|CEMAS
|1,13
|32.438.741
|% -7,38
|
|THYAO
|11,17
|300.302.495
|% -8,07
|
|YKBNK
|2,27
|61.234.257
|% -7,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0151
|8,0553
|% 0,56
|
|Frank
|6,4330
|6,4717
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6595
|1,6678
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|2,16
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,31
|50,31
|-1,42
|