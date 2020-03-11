***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 13:42
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826916
BIST
13:31102.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.396,45
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:316,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:316,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:31329,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,07
|Açılış
|: 329,65
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|97.190.760
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|129.015.991
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.143.894
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,84
|64.867.962
|% 17,95
|
|SELEC
|7,23
|63.923.478
|% 17,56
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|598.380
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.571.108
|% -14,74
|
|BURCE
|5,41
|964.751
|% -10,58
|
|TSPOR
|4,30
|180.697.124
|% -9,85
|
|ASELS
|26,02
|614.946.949
|% 0,46
|
|THYAO
|9,99
|380.367.062
|% 0,20
|
|GARAN
|9,51
|222.014.978
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,30
|180.697.124
|% -9,85
|
|GSRAY
|2,44
|162.745.326
|% -5,06
|
|ODAS
|1,65
|134.051.828
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,16
|90.760.427
|% -2,52
|
|CEMAS
|0,97
|70.622.087
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,44
|162.745.326
|% -5,06
|
|ADESE
|1,35
|76.902.677
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9547
|7,9946
|% 0,35
|
|Frank
|6,5550
|6,5945
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6380
|1,6462
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,53
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,88
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,58
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|-1,09
|