***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:45
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828127
BIST
13:1095.316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.676,13
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:106,2762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0411
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:107,0139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0590
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:10319,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,95
|Açılış
|: 319,41
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.830.292
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.572.174
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|BNTAS
|1,80
|6.269.225
|% 7,78
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|BURVA
|11,10
|464.924
|% -9,98
|
|THYAO
|8,81
|473.941.135
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,21
|184.688.581
|% 3,76
|
|TSPOR
|3,45
|134.740.857
|% 0,29
|
|ODAS
|1,31
|132.165.327
|% -0,76
|
|HALKB
|5,26
|122.433.638
|% 3,34
|
|ODAS
|1,31
|132.165.327
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|85.224.071
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,17
|77.163.132
|% 1,74
|
|CEMAS
|0,75
|34.265.901
|% 1,35
|
|TSPOR
|3,45
|134.740.857
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8626
|7,9020
|% -0,61
|
|Frank
|6,6014
|6,6412
|% -0,92
|
|Riyal
|1,6634
|1,6718
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,88
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.108
|2.160
|-7,41
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,59
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|