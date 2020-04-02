TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.631.889
|% 9,96
|BMELK
|1,33
|292.180
|% 9,92
|ITTFH
|2,33
|39.863.601
|% 9,91
|DAGHL
|3,00
|6.658.835
|% 9,89
|IZTAR
|2,05
|260.029
|% 9,63
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2850
|8,3266
|% 0,23
|Frank
|6,8823
|6,9238
|% -0,47
|Riyal
|1,7687
|1,7775
|% -0,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-0,17
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,70
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,04
|0,03
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|2,71
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88675 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88680 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-0, 39 değişimle 88741 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-0, 44 değişimle 88691 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88680 puandan