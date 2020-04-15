***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:25
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838045
BIST
11:1095.172
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -3.377,62
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:106,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8558
En Düşük
6,8079
11:107,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:10377,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,62
|Açılış
|: 377,13
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|RTALB
|8,58
|10.773.436
|% 9,02
|
|TAVHL
|19,35
|94.578.241
|% -10,00
|
|TIRE
|6,12
|5.422.764
|% -10,00
|
|DOCO
|397,80
|40.482.658
|% -10,00
|
|ARMDA
|21,10
|3.314.355
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|388.405.713
|% -9,98
|
|THYAO
|10,52
|778.512.364
|% -3,49
|
|ASELS
|26,08
|622.384.342
|% -4,40
|
|PGSUS
|55,45
|388.405.713
|% -9,98
|
|GARAN
|8,26
|313.984.760
|% -3,73
|
|EREGL
|7,65
|153.231.945
|% -2,30
|
|YKBNK
|1,95
|144.614.862
|% -4,41
|
|THYAO
|10,52
|778.512.364
|% -3,49
|
|ALBRK
|1,15
|66.892.298
|% -4,17
|
|IHLAS
|0,61
|34.594.817
|% -8,96
|
|IHLGM
|1,00
|51.259.074
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5454
|8,5882
|% -0,41
|
|Frank
|7,0741
|7,1167
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-15,68
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.469
|-11,30
|
|Tam
|2.475
|2.541
|-11,70
|
|Yarım
|1.204
|1.236
|-5,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|-0,65
|