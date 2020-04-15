***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:57
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838217
BIST
10:5895.793
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -2.756,46
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
95.793
10:586,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8525
En Düşük
6,8079
10:587,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
10:58377,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,54
|Açılış
|: 377,00
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|RTALB
|8,64
|9.620.061
|% 9,78
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|DOCO
|397,80
|39.786.110
|% -10,00
|
|BURVA
|17,01
|1.075.835
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|EDIP
|1,67
|789.428
|% -9,73
|
|THYAO
|10,52
|778.512.364
|% -3,49
|
|ASELS
|26,10
|622.233.512
|% -4,33
|
|PGSUS
|56,85
|344.191.384
|% -7,71
|
|GARAN
|8,39
|258.133.088
|% -2,21
|
|EREGL
|7,76
|132.591.507
|% -0,89
|
|THYAO
|10,52
|778.512.364
|% -3,49
|
|YKBNK
|1,97
|116.967.945
|% -3,43
|
|ALBRK
|1,16
|59.485.810
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,62
|30.302.444
|% -7,46
|
|METRO
|1,29
|56.042.719
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5509
|8,5938
|% -0,35
|
|Frank
|7,0764
|7,1190
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8166
|1,8257
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.713
|-14,81
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.472
|-8,30
|
|Tam
|2.478
|2.544
|-8,60
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-4,20
|
|Çeyrek
|605
|619
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,48
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|29,00
|29,00
|-0,60
|