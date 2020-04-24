***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:23
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840070
BIST
14:4199.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 955,36
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:416,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:417,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:41388,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,08
|Açılış
|: 388,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.981.962
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|88.408.871
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|10.727.466
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|506.383.417
|% 0,99
|
|ECILC
|4,87
|505.129.383
|% 4,51
|
|SASA
|9,02
|375.051.492
|% 3,44
|
|SOKM
|11,59
|369.019.057
|% 9,03
|
|GUSGR
|3,07
|325.944.636
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|325.944.636
|% 8,87
|
|ECILC
|4,87
|505.129.383
|% 4,51
|
|PETKM
|3,47
|316.898.404
|% 1,17
|
|KARSN
|1,61
|122.794.009
|% 2,55
|
|ODAS
|1,63
|118.286.344
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5886
|8,6317
|% 0,48
|
|Frank
|7,1162
|7,1591
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|2,06
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|11,90
|
|Tam
|2.553
|2.615
|12,10
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|5,90
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,09
|22,09
|0,76
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