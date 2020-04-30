***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:52
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841681
BIST
15:42100.586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.009,65
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.581
15:426,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:427,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:42383,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,16
|Açılış
|: 383,98
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.720.686
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.318.541
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|23.899.648
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.854.318
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.446.661
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.317.220
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.596.718
|% -9,99
|
|GARAN
|8,35
|1.056.527.256
|% -0,71
|
|THYAO
|10,64
|481.741.837
|% 0,19
|
|ASELS
|27,10
|437.019.745
|% -1,09
|
|PETKM
|3,56
|394.094.338
|% -1,11
|
|AFYON
|2,60
|332.834.800
|% 2,36
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,60
|332.834.800
|% 2,36
|
|GARAN
|8,35
|1.056.527.256
|% -0,71
|
|IHLGM
|1,07
|118.773.210
|% -0,93
|
|PETKM
|3,56
|394.094.338
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7103
|8,7540
|% 0,80
|
|Frank
|7,1600
|7,2031
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,64
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,20
|
|Tam
|2.532
|2.586
|12,50
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|6,10
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
|
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